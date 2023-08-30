Нафта стрімко дорожчає через США: що саме впливає на ціни

Дві найвідоміші марки нафти продовжують зростати в ціні. На ринок суттєво впливають останні події у США. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з цінами на нафту

У середу, 30 серпня, марка нафти Brent торгується на ринку з ціною на рівні 85,78 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 0,29 долара або 0,34%.

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Водночас нафта West Texas Intermediate наразі коштує 81,53 долара за барель. Американська сировина з контрактами на листопад подорожчала на 0,37 долара або 0,46%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 85,80 долара за барель (+ 0,36%);

за барель (+ 0,36%); Марка WTI торгується на рівні 81,53 долара за барель (+ 0,46%).

Додамо, що попередній торговий день еталонні марки нафти завершили з подорожчанням в середньому на 1 долар за барель.

Головні фактори впливу на ринку

Станом на 30 серпня 2023 року на динаміку цін на ринку нафти впливають останні дані про суттєве скорочення резервів сирої нафти у США. З іншої сторони, інвесторів тримає у напрузі занепокоєння щодо урагану у Мексиканській затоці, пише Reuters.

Крім того, аналітики очікують, що постачання нафти буде обмеженим, адже найбільший експортер нафти у світі – Саудівська Аравія – продовжить програму добровільного скорочення обсягів видобування нафти до жовтня.