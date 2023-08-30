Нефть стремительно дорожает из-за США: что именно влияет на цены

Две самые известные марки нефти продолжают расти в цене. На рынок оказывают существенное влияние последние события в США. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 Канала.

Что происходит с ценами на нефть

В среду, 30 августа, марка нефти Brent торгуется на рынке с ценой на уровне 85,78 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,29 доллара или 0,34%.

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В то же время нефть West Texas Intermediate стоит сейчас 81,53 доллара за баррель. Американское сырье с контрактами на ноябрь подорожало на 0,37 доллара или 0,46%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 85,80 доллара за баррель (+0,36%);

за баррель (+0,36%); Марка WTI торгуется на уровне 81,53 доллара за баррель (+0,46%).

Добавим, что предыдущий торговый день эталонные марки нефти завершили с подорожанием в среднем на 1 доллар за баррель.

Главные факторы влияния на рынке

По состоянию на 30 августа 2023 г. на динамику цен на рынке нефти влияют последние данные о существенном сокращении резервов сырой нефти в США. С другой стороны, инвесторов держит в напряжении беспокойство по поводу урагана в Мексиканском заливе, пишет Reuters.

Кроме того, аналитики ожидают, что поставки нефти будут ограничены, ведь крупнейший экспортер нефти в мире – Саудовская Аравия – продолжит программу добровольного сокращения объемов добычи нефти до октября.