Що відбувається з цінами на нафту
У середу, 30 серпня, марка нафти Brent торгується на ринку з ціною на рівні 85,78 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 0,29 долара або 0,34%.
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Водночас нафта West Texas Intermediate наразі коштує 81,53 долара за барель. Американська сировина з контрактами на листопад подорожчала на 0,37 долара або 0,46%, повідомляє видання Reuters.
Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:
- Нафта Brent коштує 85,80 долара за барель (+ 0,36%);
- Марка WTI торгується на рівні 81,53 долара за барель (+ 0,46%).
Додамо, що попередній торговий день еталонні марки нафти завершили з подорожчанням в середньому на 1 долар за барель.
Головні фактори впливу на ринку
Станом на 30 серпня 2023 року на динаміку цін на ринку нафти впливають останні дані про суттєве скорочення резервів сирої нафти у США. З іншої сторони, інвесторів тримає у напрузі занепокоєння щодо урагану у Мексиканській затоці, пише Reuters.
Крім того, аналітики очікують, що постачання нафти буде обмеженим, адже найбільший експортер нафти у світі – Саудівська Аравія – продовжить програму добровільного скорочення обсягів видобування нафти до жовтня.