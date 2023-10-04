Індія закликає виробників нафти проявити "чутливість": для чого це потрібно

Індія звернулася до виробників нафти із проханням ставитися із розуміння до країн-споживачів, які постраждали від зростання цін. Індійський чиновник навіть згадав про світовий досвід, пов'язаний з ринком нафти під час пандемії.

Для Індії вартість нафти має важливе значення, адже це третій найбільший імпортер сировини у світі. Нагадаємо, що всього на минулому тижні ціни на чорне золото впритул наближалися до 100 доларів за барель.

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Індія звернулася з важливим проханням до виробників нафти

Міністр нафти та газу Індії Хардіп Сінгх Пурі нагадав, що під час пандемії коронавірусу, коли ціни на нафту стрімко обвалилися, світ об'єднався задля стабілізації ситуації на ринку та підтримки виробників нафти. Відповідну заяву чиновник озвучив у рамках свого перебування в Абу-Дабі.

Зараз, коли світ знаходиться на порозі економічного спаду та сповільнення темпів виробництва, виробники нафти мають проявити таку ж чутливість до країн-споживачів,

– наголосив міністр нафти Індії.

Крім того, Пурі зустрівся в Абу-Дабі з генеральним секретарем ОПЕК. У кулуарах конференції ADIPEC вони встигли обговорити питання вартості нафти. Індійський міністр уже протягом тривалого часу закликає країни ОПЕК та їхніх партнерів на чолі з Росією (йдеться про ОПЕК+) замислитися, як їхня політика вплине на імпортерів сировини.

На момент створення цього матеріалу, марки нафти Brent та WTI торгуються на ринку з ціною на рівніза барель таза барель відповідно. Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі Індії отримує приблизно 60% нафтового імпорту на 101 мільярд доларів саме з країн ОПЕК. Водночас Пурі наголосив, що Індії вдасться впоратися навіть, коли нафта подорожчає вище 100 доларів за барель, але додав, що така ціна не буду відповідати "нічиїм інтересам".

Нагадаємо, що економіст з американського банку Goldman Sachs заявив, що у 2024 році ціни на нафту можуть сягнути позначки на рівні 100 доларів за барель. За його словами, цьому сприяє дисбаланс пропозиції та попиту на ринку нафти.