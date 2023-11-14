Фактор Близького Сходу слабшає: як це вплинуло на вартість нафти

Чергова торгова сесія на ринку нафти пройшла майже без змін. Цьому сприяли останні події, пов'язані з ситуацією на Близькому Сході. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 14 листопада, вартість ф'ючерсів на нафту Brent зупинилася на рівні 82,47 долара за барель. Сировина подешевшала на 5 центів від початку торгової сесії. Таким чином, ціна цієї марки нафти опустилася нижче позначки, яка була за день до атаки ХАМАС на Ізраїль. Йдеться про 84,58 долара за барель. У наступні тижні нафта подорожчала майже до 94 доларів за барель.

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Натомість контракти на нафту WTI демонстрували стабільну динаміку протягом сьогоднішньої сесії. Вартість американської сировини трималася на рівні 78,26 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 82,47 долара за барель (- 0,06%);

за барель (- 0,06%); Марка WTI торгується на рівні 78,12 долара за барель (- 0,18%).

Що відбувається на ринку нафти

Аналітик з Price Futures Group заявив, що фактор війни сходить нанівець, оскільки все більше видається, що не буде перебоїв із постачанням нафти на Близькому Сході. Водночас головний радник президента США Джозефа Байдена з Близького Сходу має намір відвідати регіон задля проведення переговорів з офіційними представниками Ізраїлю, Катару, Саудівської Аравії та інших країн, повідомляє Reuters.