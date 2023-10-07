Нафта зафіксувала найбільший тижневий спад з березня: які фактори впливають на ціни

Нафта повернулася до зростання, проте динаміка за тиждень була прямо протилежною. Більше про останні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

У п'ятницю, 7 жовтня, марка нафти Brent завершила торги з ціною на рівні 84,58 долара за барель. Сировина подорожчала на 51 цент.

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Натомість американська сировина подорожчала під час торгової сесії на 48 центів. Бренд нафти WTI завершив сесію з ціною на рівні 82,79 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 84,58 долара за барель (+ 0,61%);

за барель (+ 0,61%); Марка WTI торгується на рівні 82,79 долара за барель (+ 0,58%).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту в останній день тижня повернулися до зростання. Проте на ринку зафіксували найбільший тижневий спад з березня. Для прикладу, нафта Brent за тиждень подешевшала на 11%, а бренд WTI – на понад 8%. Таким чином, ринок нафти реагує на побоювання, що стійко високі ключові ставки призведуть до сповільнення світової економіки, а відповідно попит почне спадати, інформує видання Reuters.

При цьому, додають, що попередній фактор може навіть перевершити зменшення обсягів видобування сировини зі сторони Саудівської Аравії та Росії. Нагадаємо, що ці країни домовилися до кінця 2023 року видобувати на 1,3 мільйона барелів менше щоденно.

Цікаво, що Індія звернулася до виробників нафти із закликом враховувати інтереси країн-споживачів, які страждають від зростання цін. Варто додати, що ця країна входить до трійки найпотужніших імпортерів чорного золота.