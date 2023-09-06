Російська нафта перетнула червону лінію: чи готові у G7 переглянути цінову стелю

В останні місяці вартість російської нафти не просто зросла, але й "стрибнула" вище цінової стелі від країн G7. На тлі цього поновилися дискусії щодо перегляду граничної межі.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє цінова стеля для російської нафти від G7, ЄС та Австралії. Йдеться про ціну на рівні 60 доларів за барель. Союзники також погодили умову про регулярний перегляд цього показника.

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G7 відклали перегляд цінової стелі на нафту з Росії

Спершу у ЄС погодилися переглядати граничну межу кожні два місяці, а також корегувати її у разі виникнення такої необхідності. Тоді як країни з G7 взяла за правила принцип "необхідності", який також включає "впровадження та дотримання".

Проте з березня вони не порушували питання про перегляд цього показника. Наразі відразу 4 джерела, які обізнані з ситуацією та політикою G7, заявили, що союзники не планують корегувати цінову стелю для російської нафти у найближчому майбутньому навіть попри те, що більш ніж половина нафти з Росії торгується на ринку вище 60 доларів за барель. Одним із важливих каталізаторів – суттєве зростання цін на глобальному ринку нафти.

На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішого бренду російської нафти –– коливається на рівні, згідно з даними OilPrice . Для порівняння, барель двох еталонних марок нафти –– наразі коштуютьвідповідно.

Анонімні джерела додають, що у червні та липні проводили певні переговори щодо цього питання, але це не дійшло до офіційного рівня. Крім того, вони додали, що деякі країни ЄС виступали за перегляд цінової стелі для Росії, проте вони заявили, що США та G7 не надто зацікавлені у змінах.

Цю ситуацію нещодавно прокоментував український економіст Борис Кушнірук. За його словами, не варто очікувати на перегляд цінової стелі у сторону її зниження. Він наголосив, що колективний Захід діє за принципом ускладнення умов для Росії, але без створення проблем для себе.

Далі – більше! Наприкінці вересня має пройти Генеральна Асамблея ООН, а її кулуари можуть стати ще однією платформою та можливість для обговорення обмеження ціни на російську нафту.

Нагадаємо, що у Мінфіні США вважають, що поточна гранична межа працює. Вони виділили дві основні причини: Росія втрачає доходи, але продовжує постачання сировини й на ринку вдається уникнути нестабільності