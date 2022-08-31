Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта марки Brent закінчує перший день цього тижня з ціною на рівні 96,53 долара за барель, що на 3,83 долара менше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти впала в ціні на 2,80%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 88,83 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 4 долари коштує менше. З початку сесії ця марка нафти подешевшала відразу на 3,07%