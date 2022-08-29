Скільки коштують еталонні марки нафти
Нафта марки Brent закінчує перший день цього тижня з ціною на рівні 104,76 долара за барель, що на 5,45 долара більше ніж днем раніше. З початку сьогоднішніх торгів ця марка нафти подорожчала на 3,73%, згідно з даними Finance!Yahoo.
Цікаво Один із найнадійніших видів пасивного доходу: експерт розповів про нюанси та опції
Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 96,83 долара за барель. У порівняні з попередньою торговою сесією сировина на 4,56 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти зросла в ціні на 4,05%.