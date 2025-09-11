Дорожче не буде: Індія назвала ціну, за якою готова купувати російську нафту
- Індійські імпортери російської нафти вимагають знижку 10 доларів за барель від базової ціни Brent.
- Обсяги постачання російської нафти в Індію у жовтні зменшаться до 1,4 мільйона барелів на день, порівняно з 1,5 мільйона в серпні та 1,6 мільйона у вересні.
Індійські імпортери російської нафти почали вимагати від Росії значних знижок. Це сталося на фоні зростання ризиків від участі Індії у цій торгівлі.
Яку знижку хоче Індія на російську нафту?
За словами індійських покупців, знижка має сягнути 10 доларів за барель від базової ціни Brent, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Основною причиною таких вимог індійських покупців, за словами анонімних джерел, є те, що банки посилюють контроль через розбіжності між політикою ЄС і США у питанні російської нафти
Саме знижка 10 доларів має відповідати рівню цінового обмеження. Для порівняння, максимальний дисконт у вересні складав – 2 – 3 долари.
Деякі російські продавці кажуть, що індійські покупці вимагають занадто великих знижок. Саме тому замість поставок в Індію, частина жовтневих спотових вантажів відправиться у Китай.
Зауважте! Таке рішення російських продавців призведе до невеликого зниження обсягів поставок, які здійснюються до Індії.
Які постачання російської нафти здійснюються в Індію?
В середньому в Індію надходитиме у жовтні – 1,4 мільйона барелів на день. Для порівняння, раніше ці об'єми складали:
- 1,5 мільйона барелів на день – у серпні;
- 1,6 мільйона барелів на день – у вересні.
Важливо! На жовтень російська нафта для Індії продаватиметься в більшості за ціною вищою за ціновий ліміт. Річ у тім, що навіть дисконт у розмірі 10 доларів не "понизить" вартість до граничного ліміту ЄС, який зараз складає – 47,6 долара за барель.
Що відбувається на ринку нафти зараз?
У вересні постачання російської нафти сягнуло тримісячного максимуму. Це сталося, зокрема, через те, що Кремль змінив шляхи експорту.
Раніше Індія вже заявила, що вона і надалі купуватиме російську нафту. Адже це вигідно, зважаючи на дефіцит індійського бюджету. Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман вказала, що "де купувати нафту, ми повинні вирішувати самі".
ЄС не планує обмежувати закупівлі російських енергоресурсів у новому – 19 пакеті санкцій. Водночас Європа може впровадити обмеження проти деяких компаній, у тому числі й китайських, які надалі підтримують росіян.