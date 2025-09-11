Індійські імпортери російської нафти почали вимагати від Росії значних знижок. Це сталося на фоні зростання ризиків від участі Індії у цій торгівлі.

Яку знижку хоче Індія на російську нафту?

За словами індійських покупців, знижка має сягнути 10 доларів за барель від базової ціни Brent, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Основною причиною таких вимог індійських покупців, за словами анонімних джерел, є те, що банки посилюють контроль через розбіжності між політикою ЄС і США у питанні російської нафти

Саме знижка 10 доларів має відповідати рівню цінового обмеження. Для порівняння, максимальний дисконт у вересні складав – 2 – 3 долари.

Деякі російські продавці кажуть, що індійські покупці вимагають занадто великих знижок. Саме тому замість поставок в Індію, частина жовтневих спотових вантажів відправиться у Китай.

Зауважте! Таке рішення російських продавців призведе до невеликого зниження обсягів поставок, які здійснюються до Індії.

Які постачання російської нафти здійснюються в Індію?

В середньому в Індію надходитиме у жовтні – 1,4 мільйона барелів на день. Для порівняння, раніше ці об'єми складали:

1,5 мільйона барелів на день – у серпні;

1,6 мільйона барелів на день – у вересні.

Важливо! На жовтень російська нафта для Індії продаватиметься в більшості за ціною вищою за ціновий ліміт. Річ у тім, що навіть дисконт у розмірі 10 доларів не "понизить" вартість до граничного ліміту ЄС, який зараз складає – 47,6 долара за барель.

