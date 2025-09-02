Російські нафтові компанії усе частіше стикаються зі зниженням прибутків. Зокрема, за першу половину 2025 року, вони знизились у 2 – 3 рази.

Чому знижується прибуток російських нафтових компаній?

Як повідомляють російські ЗМІ, однією з основних причин зниження прибутків нафтових компаній є дія нових санкцій.

Також вагомий вплив на ситуацію мають такі фактори:

зниження цін на нафту;

зміцнений рубль.

Ігор Сечин Голова "Роснєфті" Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що вдарило по світовим цінам а також "спостерігалося розширення дисконту на російську нафту у зв'язку з ускладненням санкційних обмежень ЄС і США.

Як знизився прибуток основних нафтових компаній:

"Роснєфть" – прибуток за першу половину 2025 року знизився з 773 до 245 мільярдів рублів;

Важливо! Саме "Роснєфть" видобуває половину російської нафти.

"Лукойл" – прибуток склав 287 мільярдів рублів, раніше – 590 мільярдів рублів;

– прибуток склав 287 мільярдів рублів, раніше – 590 мільярдів рублів; "Газпром нафта" – прибуток сягнув 150 мільярдів рублів (скоротився на 54%);

– прибуток сягнув 150 мільярдів рублів (скоротився на 54%); "Татнафта" – прибуток склав 54,2 мільярда рублів – скоротився майже у 3 рази;

– прибуток склав 54,2 мільярда рублів – скоротився майже у 3 рази; "Руснафта" – 11,8 мільярда рублів – зниження у 3,2 раза;

– 11,8 мільярда рублів – зниження у 3,2 раза; "Сургутнефтегаз" – підприємство має збитки 452,7 мільярда рублів.

Зверніть увагу! Якщо спиратись на статистику Росстата, виходить, що нафтогазова промисловість Росії "позбулась" 50,4% сальдованого прибутку. Потрібно розуміти, що це надзвичайно багато. Адже зараз саме ця галузь забезпечує майже 20% російського ВВП.

Що потрібно знати про продаж російської нафти?