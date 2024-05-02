Нафта різко змінила динаміку на ринку

Еталонні бренди нафти повернулися до зростання після втрат протягом кількох днів поспіль. На ринок впливають останні новини з США, а також очікування щодо подальших кроків першої економіки світу.

Як змінилися ціни на ринку нафти

У четвер, 2 травня 2024 року, липневі ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 84,02 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 58 центів або 0,7%.

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Американська нафта WTI подорожчала на 53 центи або 0,7% до 79,53 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,13 долара за барель (+ 0,83%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,59 долара за барель (+ 0,75%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта почала дорожчати після трьох днів втрат. На динаміку на ринку впливають очікування, що нижчі цінові рівні можуть спонукати США, найбільшого споживача нафти у світі, почати поповнювати свої стратегічні запаси.

Водночас у середу, 1 травня, ціни на нафту впали більше ніж на 3% до мінімуму за 7 тижнів на тлі рішення Федеральної резервної системи США про збереження процентної ставки на поточному рівні. Це може призвести до сповільнення економічного зростання цього року і обмежити збільшення попиту на нафту.

Крім того, на ринку нафти також були такі фактори тиску: