Нафта різко впала в ціні та зафіксувала нові мінімуми на ринку: усе через важливий регіон

Нафта знову дешевшає на ринку. На цінову динаміку впливають новини з Близького Сходу, які мають критично важливе значення.

Як змінилися ціни на ринку нафти

У середу, 1 травня, барель нафти Brent коштує 84,85 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,48 долара або 1,7%. Йдеться про липневі ф'ючерси на нафту. Крім того, цей бренд нафти встиг впасти до мінімального рівня з 15 березня.

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Американська нафта WTI впала в ціні на 1,49 долара або 1,8% до 80,44 долара за барель, згідно з даними Reuters. Це найнижчий рівень з 22 березня.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,22 долара за барель (- 1,29%)

Контракти WTI торгуються за ціною 80,74 долара за барель (- 1,45%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта подешевшала в середу на понад 1%. Крім того, чорне золото падає в ціні третій день поспіль. Усе це відбувається через сподівання про угоду щодо припинення вогню на Близькому Сході. Ще один важливий фактор впливу – зростанні запасів і видобутку нафти у найбільшого споживача у світі – США.