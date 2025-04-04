Ціна нафти опустилась нижче 68 доларів за барель – чи винні у цьому тарифи Трампа

Нафта північноморського сорту Brent подешевшала. Це відбулося за два дні після впровадження Дональдом Трапом мит майже проти всіх країн світу.

Нафта впала у ціні

Ціна на нафту впала на 10 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням дані сайту Tranding Economics.

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Річ у тім, що у перші дні квітня нафти Brent становила близько 75 доларів за барель. Однак станом на середину 4 квітня вона впала нижче 65 доларів за барель.

Зверніть увагу! Востаннє така ціна за нафту була у серпні 2021 року.

Чи вплинули тарифи Трампа на ціни

Водночас Reuters пише, що нафтогазові гіганти зазнають труднощів після того, як вісім країн ОПЕК+ несподівано погодилися збільшити видобуток нафти у травні.

А тарифи, запроваджені адміністрацією США, мали незначний вплив на галузь. Таку заяву зробив топменеджер Eni (ENI.MI) Франческо Ґаттеї.

Він додав, що енергетичні компанії можуть відреагувати на загрозу зниження глобального економічного зростання через тарифи. А це вже може призвести до зменшення попиту на енергію.

Зауважте! Ґаттеї також зазначив, що фактичне збільшення видобутку ОПЕК+ може виявитися меншим, ніж було оголошено, з урахуванням жорсткішого ембарго США проти Венесуели та можливого скорочення обсягів нафти з Казахстану.

Рішення вісім країн ОПЕК

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) провели віртуальну зустріч у четвер, 3 квітня Під час неї держави домовилися збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу в травні.

Травневе нарощування видобутку буде майже втричі більшим, ніж очікувалося раніше. А наступна їхня зустріч визначить рівні видобутку на червень.

Важливо! Вона відбудеться 5 травня поточного року.