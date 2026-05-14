Саме з цієї країни Індія хоче отримувати нафту: Моді вже прямує на зустріч

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді готується відвідати ОАЕ. Ця зустріч має відбутися сьогодні. Візит короткочасний і є лише першою зупинкою індійського прем'єра.

Для чого Моді прямує в ОАЕ?

В ОАЕ має відбутися обговорення довгострокової угоди відносно постачання енергоносіїв, повідомляє Reuters.

Важливо! Моді хоче домовитись, аби ОАЕ підтримали розширення стратегічних запасів нафти Індії.

Загалом Моді готується відвідати 5 країн у періоди з 15 по 20 травня. Завдяки цьому, індійський прем'єр хоче збільшити постачання енергоносіїв у Індію. Адже цей процес було порушено саме через конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, нещодавно ОАЕ покинули ОПЕК. Тепер країна планує збільшити видобуток нафти. Відповідно, саме ця сировина може "допомогти" Індії.

Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що Моді зустрінеться з президентом ОАЕ шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном та обговорить низку питань, зокрема співпрацю в енергетичній галузі. ОАЕ є третім за величиною торговельним партнером Індії та є домівкою для понад 4,5 мільйона індійців,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що наразі саме ОАЕ є:

одним з найбільших постачальників сирої нафти;

а також – природного газу в Індію.

Де Індія купує нафту зараз?

Індія здійснює закупівлі з різних країн. Зокрема, наразі на індійську територію надходить значна кількість російської нафти.

Це відбувається саме через те, що США послаблювали санкції проти Росії. Нагадаємо, американський уряд дозволяв закупівлю російської нафти, що вже була завантажена і знаходиться в морі. Це послаблення діє до 16 травня цього року.

Чому Індія не може купувати нафту з Близького Сходу?