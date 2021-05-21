Саудівська Аравія вкотре обіграла Росію на ринку нафти у Китаї

Саудівська Аравія знову випередила Росію та зберегла за собою статус головного постачальника нафти до Китаю. РФ програє арабській країні 8 місяць поспіль. Чому Піднебесна все частіше обирає Саудівську Аравію – читайте далі.

Китай, який є найбільшим покупцем чорного золота у світі, з грудня імпортує рекордно низькі обсяги нафти.

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Саудівська Аравія випередила Росію на ринку нафти у Китаї

Саудівська Аравія у квітні 2021 року відправляла до Китаю 1,57 мільйона барелів нафти в добу. Це найнижчий показник з жовтня 2020 року. Проте, це не заважає королівству залишатися лідером на китайському ринку. Обсяги постачання російської нафти до Китаю у квітні зупинилися на рівні 1,53 мільйона барелів на добу. Імпорт сировини з США теж знизився.

Загалом у квітні 2021 року зниження обсягів постачання нафти від низки головних експортерів збіглося з обвалом імпорту чорного золоту Піднебесною, який опустився до 9,82 мільйона барелів на добу, що на 0,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Китайський імпорт знизився на тлі зростання цін на нафту, які тиснуть на рентабельність нафтопереробки у контексті зростання запасів палива

У березні Китайська Народна Республіка придбалабарелів на добу. Це набільше, ніж минулого року.

Аналітики попереджали про сповільнення темпів імпорту нафти через старт сезонних ремонтів нафтопереробних заводів. Ще одним фактором, який впливає на ситуацію на ринку – високі ціни на нафту. У квітні Китай збільшив обсяги переробки сировини на 7,5% у рік. Це свідчить про те, що сектор переробки нафти перебуває на етапі стійкого відновлення, попри те, обсяги були нижче рекордних максимумів, зафіксованих у листопаді 2020 року.