Де у Європі найбільші запаси нафти та газу: які країни видобувають найбільше

Основні поклади нафти й газу в Європі розміщені переважно в Північній частині континенту — зокрема в Норвегії, Великій Британії, Нідерландах, а також Італії. Саме ці країни в основному забезпечують Європу енергоресурсами.

Де у Європі найбільші запаси нафти?

Норвегія є беззаперечним лідером за обсягами запасів нафти серед європейських країн. У 2023 році вона забезпечила найбільший рівень видобутку сирої нафти – 1,54 мільйона барелів на добу, пише 24 Канал з посиланням на Offshore Technology.

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Для порівняння, Велика Британія видобувала 0,62 мільйона барелів на добу, а Італія – 0,1 мільйона барелів на добу. У Північному морі, яке межує з територією Норвегії, розташовані найбільші нафтові родовища регіону, зокрема Йохан Свердруп, Снорре та Осеберг.

Де у Європі найбільші запаси газу?

Запаси природного газу Європи також зосереджені переважно в Північному морі.

Цікаво! За оцінками, загальний обсяг газових резервів у цьому регіоні становить не менше 3 трильйонів кубометрів.

Основні родовища розміщені в норвезькому, британському та нідерландському секторах шельфу. Найвідоміші з них – Тролл (Норвегія) та Слохтерн (Нідерланди), кожне з яких має понад 1 трильйон кубометрів запасів.

Цікаво! у 2023 році Нідерланди припинили видобуток газу на найбільшому в Європі родовищі у Гронінгені. Рішення про зупинку роботи було ухвалено через ризик землетрусів. Початкові видобувні запаси газу на родовищі Гронінген становили 2,9 трильйона кубометрів.