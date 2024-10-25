На енергетичному ринку може з'явитися ще один потужний гравець. Йдеться про одну з найбільших країн Латинської Америки.

Аргентина може змінити енергетичний ринок

Аргентина робить ставку на видобування сланцевого газу та сланцевої нафти. Плани країни цілком можливо реалізувати, оскільки на території є велике родовище нафти та газу, пише Financial Times.

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Йдеться про родовище Vaca Muerta. Для розуміння, це четверте по величині родовище сланцевої нафти у світі. Крім того, це друге найбільше у світі родовище сланцевого газу. Варто додати, що перспективне родовище виявили у Патагонській пустелі.

Поклади нафти та газу можуть змінити майбутнє Аргентини, яка наразі має складну економічну ситуацію. Адже країна може стати серйозним гравцем на енергетичному ринку. Ба більше, уряд країни зацікавлений в тому, щоб вийти на світовий енергетичний ринок, пише Reuters.

Зокрема, інвестиції, які направили на видобування сланцевої сировини в Аргентині, може призвести до того, країна за рівнем виробництва сировини зайняти місце між Іраном та Норвегією.