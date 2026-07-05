Дата народження впливає на розмір пенсії: хто з українців отримає надбавки у липні

З липня 2026 року частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на додаткові надбавки до пенсії. Йдеться про так звані вікові доплати, які нараховують після досягнення певного віку.

Які є доплати до пенсій "за дату народження"

Розмір доплати становить від 300 до 570 гривень на місяць, повідомили в ПФУ.

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Для отримання доплати необхідно виконати дві умови: досягти відповідного вікового порогу та отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 10 340,35 гривні.

В Україні пенсіонери після досягнення 70 років можуть отримувати спеціальну вікову надбавку до пенсії. Є кілька важливих правил нарахування таких виплат:

доплату призначають із дня народження пенсіонера, коли він досягає відповідного віку;

у перший місяць після призначення сума може бути меншою, оскільки її розраховують пропорційно кількості днів після дня народження;

надбавка передбачена лише для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні;

одночасно можна отримувати лише одну вікову доплату;

після переходу до наступної вікової категорії попередню надбавку автоматично замінюють на більшу;

звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, адже перерахунок здійснюється автоматично.

Які суми доплачують пенсіонерам

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера:

Від 70 до 74 років – 300 гривень; Від 75 до 79 років – 456 гривень; Від 80 років і старше – 570 гривень.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні

Паралельно в Україні продовжують посилювати вимоги до страхового стажу.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для порівняння, у 2025 році достатньо було 32 років. Надалі вимоги зростатимуть:

у 2027 році потрібно буде вже 34 роки стажу;

у 2028 році – 35 років.

Через це дедалі більше українців не зможуть оформити пенсію у 60 років і будуть змушені працювати до 63 або навіть до 65 років.

Якщо до 65 років людина не накопичила навіть 15 років страхового стажу, пенсію їй не призначать. У такому випадку держава може надавати спеціальну соціальну допомогу. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку за останні шість місяців.