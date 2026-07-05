Какие существуют доплаты к пенсиям "по дате рождения"
Размер доплаты составляет от 300 до 570 гривен в месяц, сообщили в ПФУ.
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Для получения доплаты необходимо выполнить два условия: достичь соответствующего возрастного порога и получать пенсию, размер которой не превышает 10 340,35 гривен.
В Украине пенсионеры после достижения 70 лет могут получать специальную возрастную надбавку к пенсии. Существует несколько важных правил начисления таких выплат:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- надбавку назначают со дня рождения пенсионера, когда он достигает соответствующего возраста;
- в первый месяц после назначения сумма может быть меньше, поскольку она рассчитывается пропорционально количеству дней после дня рождения;
- надбавка предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен;
- одновременно можно получать только одну возрастную надбавку;
- после перехода в следующую возрастную категорию предыдущую надбавку автоматически заменяют на более высокую;
- обращаться в Пенсионный фонд не нужно, ведь перерасчет осуществляется автоматически.
Какие суммы доплачивают пенсионерам
Размер доплаты зависит от возраста пенсионера:
- От 70 до 74 лет – 300 гривен;
- От 75 до 79 лет – 456 гривен;
- От 80 лет и старше – 570 гривен.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в Украине
Параллельно в Украине продолжают ужесточать требования к страховому стажу.
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для сравнения, в 2025 году достаточно было 32 лет. В дальнейшем требования будут расти:
- в 2027 году потребуется уже 34 года стажа;
- в 2028 году – 35 лет.
Из-за этого все больше украинцев не смогут оформить пенсию в 60 лет и будут вынуждены работать до 63 или даже до 65 лет.
Если к 65 годам человек не накопил даже 15 лет страхового стажа, пенсию ему не назначат. В таком случае государство может предоставлять специальную социальную помощь. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете за последние шесть месяцев.