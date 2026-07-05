Какие существуют доплаты к пенсиям "по дате рождения"

Размер доплаты составляет от 300 до 570 гривен в месяц, сообщили в ПФУ.

Смотрите также Не нужно ждать 60 лет: кто может выйти на пенсию по возрасту раньше

Для получения доплаты необходимо выполнить два условия: достичь соответствующего возрастного порога и получать пенсию, размер которой не превышает 10 340,35 гривен.

В Украине пенсионеры после достижения 70 лет могут получать специальную возрастную надбавку к пенсии. Существует несколько важных правил начисления таких выплат:

надбавку назначают со дня рождения пенсионера, когда он достигает соответствующего возраста;

в первый месяц после назначения сумма может быть меньше, поскольку она рассчитывается пропорционально количеству дней после дня рождения;

надбавка предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен;

одновременно можно получать только одну возрастную надбавку;

после перехода в следующую возрастную категорию предыдущую надбавку автоматически заменяют на более высокую;

обращаться в Пенсионный фонд не нужно, ведь перерасчет осуществляется автоматически.

Какие суммы доплачивают пенсионерам

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера:

От 70 до 74 лет – 300 гривен; От 75 до 79 лет – 456 гривен; От 80 лет и старше – 570 гривен.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в Украине

Параллельно в Украине продолжают ужесточать требования к страховому стажу.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для сравнения, в 2025 году достаточно было 32 лет. В дальнейшем требования будут расти:

в 2027 году потребуется уже 34 года стажа;

в 2028 году – 35 лет.

Из-за этого все больше украинцев не смогут оформить пенсию в 60 лет и будут вынуждены работать до 63 или даже до 65 лет.

Если к 65 годам человек не накопил даже 15 лет страхового стажа, пенсию ему не назначат. В таком случае государство может предоставлять специальную социальную помощь. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете за последние шесть месяцев.