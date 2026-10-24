Доплата у майже 50% пенсії: хто з українців має право на ці гроші

Кому держава нарахує найбільші бонуси

Окремі категорії українців мають право на додаткові виплати за особливі заслуги перед державою. Зокрема, це Герої України, Герої Соціалістичної Праці та повні кавалери ордена Трудової Слави. Розмір пенсійних надбавок залежить від категорії отримувача та визначається законодавством.

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У 2026 році Героям України передбачена надбавка до пенсії у розмірі 1 038 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд України, про що пише Пенсійний фонд.

Які ще категорії можуть збільшити свій дохід

Окремі доплати передбачені для українців, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Якщо людина проживала у зоні обов’язкового відселення з 1986 по 1993 роки, її щомісячний дохід додатково зросте на 2 595 гривень.

Також фінансовий бонус у розмірі 321 гривні продовжують отримувати почесні донори крові, які встигли оформити цей статус раніше.

Що варто знати про вікові надбавки та догляд

Для людей старшого віку діє автоматична програма підтримки, але лише за умови, що їхня базова пенсія не перевищує 10 340 гривень. У 2026 році пенсіонерам віком 70-74 роки доплачують 300 гривень, 75-79 років – 456 гривень, а громадянам від 80 років – 570 гривень.

Крім того, самотні 80-річні пенсіонери, які мають медичне підтвердження потреби у сторонньому догляді, можуть додатково оформити 1 038 гривень щомісяця.

Які рішення щодо пенсій ухвалювалися раніше

Варто нагадати, що масштабної індексації пенсій у 2026 році не передбачається, а наступний масовий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Як вже повідомлялося, українці, які накопичили значний обсяг страхового стажу, можуть суттєво збільшити свій дохід за кожен "зайвий" рік офіційної роботи. Наприклад, якщо ви відпрацювали на 30 років більше за норму, держава доплатить приблизно 800 гривень.