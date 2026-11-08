Скасування надбавок до пенсії: кого позбавлять щомісячних доплат вже зараз

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Кого саме залишать без додаткових грошей

Залишаться без надбавок українців, які планують отримати статус "Почесний донор України" після 26 січня 2026 року. Як попереджає Пенсійний фонд, для цих нових донорів більше не передбачена щомісячна надбавка до основної пенсії.

Для пенсіонерів, які встигли або встигнуть оформити відповідне почесне звання до вказаної дати, умови залишаються незмінними. Вони й надалі стабільно отримуватимуть свій бонус разом із пенсією.

Важливо! Розмір цієї доплати становить 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році дорівнює 259,50 гривні на місяць.

Які ще надбавки можуть автоматично нарахувати пенсіонерам

Окрім донорських виплат, літні люди мають право на вікові бонуси, які призначаються автоматично. У 2026 році громадяни віком від 70 до 74 років додатково отримують 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після досягнення 80-річного віку сума зростає до 570 гривень щомісяця.

Головна умова для їх отримання – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати встановлений законодавством поріг у 10 340 гривень.

Які ще виплати опинилися під загрозою скасування

Нагадаємо, що жорсткий моніторинг соціальних видатків триває в Україні не перший місяць. Як вже повідомлялося, уряд планує застосувати спеціальні понижувальні коефіцієнти до так званих "спеціальних пенсій" колишніх чиновників, прокурорів та депутатів.

Важливо! Урізатимуть ту частину виплати, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів (25 950 гривень у 2026 році).

Крім того, Пенсійний фонд проводить масштабну верифікацію отримувачів, через що окремим громадянам можуть призупинити нарахування вікових надбавок або виплат на утримання дітей, якщо виявлять невідповідності в базах даних.