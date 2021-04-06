МВФ попереджає про зростання соціальної нерівності у світі: як сформувати "розумну економіку"

Міжнародний валютний фонд стурбований ситуацією з нерівністю у світі. МВФ навіть прогнозує зростання протестних настроїв на цьому фоні. На чому варто сфокусувати увагу для того, щоб побороти небезпечну тенденцію – читайте далі.

Міжнародний валютний фонд хвилює питання нової хвилі соціальної нерівності. Пандемія коронавірусу відграє у цьому процесі ключову роль.

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Небезпечна тенденція

У МВФ застерігають, що результатом цього "тренду" можуть стати:

соціальні хвилювання,

поляризація,

підрив довіри до влади.

Світова спільнота зіткнулася з новими викликами у боротьбі з пандемією та її економічними наслідками. Вище зазначені фактори ускладнюють процес створення розумної економічної політики та створюють ризики для макроекономічної стабільності та функціонування суспільства.

Шанс для кожного

За даними МВФ, протягом трьох останніх десятиліть у світі все більше зростає нерівність доходів. Особливо це стосується розвинутих держав та країн, які розвиваються.

У 2020 році 95 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Пандемія COVID-19 послаблює державні бюджети, тож багатьом країнам необхідно буде отримати додаткові доходи та витрачати ці кошти більш ефективно.

Міжнародний валютний фонд акцентує на тому, що "влада має дати шанс кожному".

У світі зростає соціальна нерівність / Фото unsplash

План для дій

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що Фонд очікує економічного відновлення після торішнього падіння. Проте, країни будуть відновлюватися "з різними швидкостями", оскільки економічна ситуація є досить різною.

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Міжнародний валютний фонд сформував політикам низку порад, необхідних для попередження щораз більшого рівня соціальної нерівності:

реформування податкової політики,

зміцнення системи соціального захисту (освіта та охорона здоров'я).

Усі ці реформи – задоволення далеко не з дешевих. У МВФ заявили, що країни, які розвивається мають витратити 3 трильйони доларів на забезпечення базових потреб. Йдеться про 121 державу.