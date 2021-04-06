МВФ попереджає про зростання соціальної нерівності у світі: як сформувати "розумну економіку"

Джерело:Bloomberg
Міжнародний валютний фонд стурбований ситуацією з нерівністю у світі. МВФ навіть прогнозує зростання протестних настроїв на цьому фоні. На чому варто сфокусувати увагу для того, щоб побороти небезпечну тенденцію – читайте далі.
Міжнародний валютний фонд хвилює питання нової хвилі соціальної нерівності. Пандемія коронавірусу відграє у цьому процесі ключову роль.
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Світова спільнота зіткнулася з новими викликами у боротьбі з пандемією та її економічними наслідками. Вище зазначені фактори ускладнюють процес створення розумної економічної політики та створюють ризики для макроекономічної стабільності та функціонування суспільства.
За даними МВФ, протягом трьох останніх десятиліть у світі все більше зростає нерівність доходів. Особливо це стосується розвинутих держав та країн, які розвиваються.
У 2020 році 95 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Пандемія COVID-19 послаблює державні бюджети, тож багатьом країнам необхідно буде отримати додаткові доходи та витрачати ці кошти більш ефективно.
Міжнародний валютний фонд акцентує на тому, що "влада має дати шанс кожному".
У світі зростає соціальна нерівність / Фото unsplash
Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що Фонд очікує економічного відновлення після торішнього падіння. Проте, країни будуть відновлюватися "з різними швидкостями", оскільки економічна ситуація є досить різною.
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Міжнародний валютний фонд сформував політикам низку порад, необхідних для попередження щораз більшого рівня соціальної нерівності:
Усі ці реформи – задоволення далеко не з дешевих. У МВФ заявили, що країни, які розвивається мають витратити 3 трильйони доларів на забезпечення базових потреб. Йдеться про 121 державу.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.