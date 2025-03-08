Це доведе вас до банкрутства: коли не можна позичати гроші

Ситуації в житті бувають різні, інколи усе складається так, що без допомоги зі сторони не обійтись. Зокрема, і фінансової.

У які дні не можна позичати гроші

Наші предки вірили у різноманітні прикмети відносно грошей. Наприклад, вони виокремлювали дні, коли не варто позичати будь-які суми, повідомляє 24 Канал.

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В які дні погано позичати гроші:

в період великих церковних свят (наприклад, під час Великого посту);

в неділю;

у вівторок (цей день вважається не найкращим для розв'язання будь-яких питань, стосовно грошей).

Серед наших предків було упередження і стосовно того, що гроші не варто позичати ввечері. Найкраще розв'язувати питання такого роду вранці.

Зверніть увагу! Найкращим днем для того, аби позичити гроші є понеділок. Чим раніше ви зможете це зробити, тим краще. Тобто, ранок понеділка – оптимальний час для розв'язання такого роду питань.