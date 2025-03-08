8 березня, 08:00
Це доведе вас до банкрутства: коли не можна позичати гроші
Основні тези
- Наші предки вірили, що не варто позичати гроші в період великих церковних свят, в неділю або у вівторок.
- Найкращим часом для позичання грошей вважався ранок.
Ситуації в житті бувають різні, інколи усе складається так, що без допомоги зі сторони не обійтись. Зокрема, і фінансової.
У які дні не можна позичати гроші
Наші предки вірили у різноманітні прикмети відносно грошей. Наприклад, вони виокремлювали дні, коли не варто позичати будь-які суми, повідомляє 24 Канал.
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В які дні погано позичати гроші:
- в період великих церковних свят (наприклад, під час Великого посту);
- в неділю;
- у вівторок (цей день вважається не найкращим для розв'язання будь-яких питань, стосовно грошей).
Серед наших предків було упередження і стосовно того, що гроші не варто позичати ввечері. Найкраще розв'язувати питання такого роду вранці.
Зверніть увагу! Найкращим днем для того, аби позичити гроші є понеділок. Чим раніше ви зможете це зробити, тим краще. Тобто, ранок понеділка – оптимальний час для розв'язання такого роду питань.