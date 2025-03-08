Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Це доведе вас до банкрутства: коли не можна позичати гроші
8 березня, 08:00
1

Це доведе вас до банкрутства: коли не можна позичати гроші

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Наші предки вірили, що не варто позичати гроші в період великих церковних свят, в неділю або у вівторок.
  • Найкращим часом для позичання грошей вважався ранок.

Ситуації в житті бувають різні, інколи усе складається так, що без допомоги зі сторони не обійтись. Зокрема, і фінансової.

У які дні не можна позичати гроші

Наші предки вірили у різноманітні прикмети відносно грошей. Наприклад, вони виокремлювали дні, коли не варто позичати будь-які суми, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Мінімум за понад 2 роки: чому один із ключових партнерів Росії купує рекордно мало її нафти

В які дні погано позичати гроші:

  • в період великих церковних свят (наприклад, під час Великого посту);
  • в неділю;
  • у вівторок (цей день вважається не найкращим для розв'язання будь-яких питань, стосовно грошей).

Серед наших предків було упередження і стосовно того, що гроші не варто позичати ввечері. Найкраще розв'язувати питання такого роду вранці.

Зверніть увагу! Найкращим днем для того, аби позичити гроші є понеділок. Чим раніше ви зможете це зробити, тим краще. Тобто, ранок понеділка – оптимальний час для розв'язання такого роду питань.