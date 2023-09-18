Україна готова продавати свої військові облігації за кордоном

Україна активно шукає способи наповнення військового бюджету. Можливості власного бюджету вичерпні, а залучати до фінансування допомогу донорів або міжнародні кредити забороняє законодавство.

Облігації – збільшення військового бюджету

Продаж військових облігацій в Україні показав хороші результати. Можливість одночасно отримати гарантований прибуток та допомогти українській армії привабила багатьох громадян.

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Втім, війна триває, і відсіч російським окупантам потребує збільшення ресурсів. Задля цієї мети Україна готова виходити на іноземні ринки.

Українські військові облігації за кордоном

Уряд України розглядає можливість продажу військових облігацій приватним особам в інших країнах. Фінансування успіхів армії напряму залежить від можливостей покрити власні дефіцити, тому нові інвестиції в цьому напрямку будуть дуже доречними.

Група ICU вже погодила з урядом потрібні деталі та готова запускати програму віддаленого продажу українських державних облігацій за кордоном вже цього тижня. Особливо інвестицій очікують від країн Західної Європи.

Як розповіли в інвестиційній компанії, цього року українська економіка стабілізувалася, що спричинило ріст цін на міжнародні облігації. Дані MarketAxess показали, що минулого тижня їх вартість становила близько 29 центів за долар.

Аналітики прогнозують, що вже до кінця року економічна активність України повинна бути десь на чверть нижчою, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

Цього року уряд позичив 10 мільярдів доларів через продаж місцевих облігацій, перевищивши 8,5 мільярдів доларів, які він отримав у вигляді допомоги США,

– повідомили в ICU.

На початку війни більшість нових державних облігацій викупив НБУ, щоб стабілізувати економіку. Зараз головною рушійною силою економічного сектору став приватний бізнес. Мінфін також підрахував, що банки, компанії та фізичні особи цього року придбали казначейські облігації України на 3 мільярди доларів.