Московський НПЗ зупинив переробку нафти після удару України, – Reuters

У вівторок, 16 червня, Україна вдарила безпілотниками по нафтопереробному заводі. Після цього на території цього найбільшого постачальника палива для Московської області спалахнула пожежа.

Видання Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що НПЗ зупинив роботу.

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Чи продовжує працювати Московський НПЗ?

Удар по нафтопереробному заводу "Газпром нафти" у районі Капотня, що на південному сході Москви, пошкодив первинну переробну установку. Вона становить 53% потужності заводу.

Водночас очікується, що другий блок незабаром відновить роботу.

На відео з місця атаки було видно сильне полум'я та густий чорний дим, що підіймався над нафтопереробним заводом після атаки.

Пізніше місцеві служби екстреної допомоги заявили, що пожежу було ліквідовано, і вона нібито не вплинула на роботу. Але цю інформацію спростували джерела видання.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що об'єкт був пошкоджений, не надаючи додаткових подробиць.

До слова, наслідки удару по Московському НПЗ наразі складно оцінити. Втім, у перспективі постійні атаки можуть значно вплинути на забезпечення Москви та області нафтопродуктами, зауважив у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко.