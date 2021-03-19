Американський банк Morgan Stanley відкриває біткойн-фонди для "обраних", – CNBC

Один з найбільших інвестиційних банків США Morgan Stanley готовий дати доступ клієнтам до трьох криптовалютних фондів. За яким критерієм обиратимуть клієнтів, читайте на Фінанси 24.

Інвестиційний гігант, який управляє 4 трильйонами доларів, повідомив своїх фінансових радників про нові можливості з біткойн-фондами, розповіли джерела CNBC.

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Навіщо це роблять

Біткойн набирає обертів і клієнти почали тиснути на банк, який не працював з цим активом.

Хто ці "обрані"

Важливо, що не всі клієнти можуть скористатися перевагами біткойн-фондів. Під критерій підпадають лише люди з "агресивною толерантністю до ризику", які тримають щонайменше 2 мільйони доларів у Morgan Stanley.

При цьому банк обмежує інвестиції в біткойн до 2,5% від загальної суми активів клієнта.

Що відомо про криптовалютні фонди

Фонди Galaxy Bitcoin Fund LP та FS NYDIG Select Fund мають мінімальні інвестиції 25 000 доларів ;

; Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP має поріг інвестицій в 5 мільйонів доларів.

Клієнти можуть здійснити інвестиції вже наступного місяця, після того, як фінансові радники банку пройдуть навчальні курси.

Наразі інші великі інвестиційні банки США – Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Bank of America – не дозволяють своїм радникам пропонувати прямі інвестиції в біткойни.