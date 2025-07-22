У Monobank з'явилась корисна функція: хто її отримав

Відтепер підприємці, які користуються технікою Apple, можуть приймати безконтактні оплати прямо з iPhone. Monobank запустив підтримку функції "Термінал у телефоні" для iOS.

Що таке "Термінал у телефоні"?

Monobank почав підтримувати функцію Tap to Pay. Вона дозволяє перетворити смартфон на повноцінний платіжний термінал – без додаткового обладнання, про це пише 24 Канал з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

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Якщо у вас є бізнес і будь-який смартфон – підключайте наш еквайринг і буде магія,

– написав Гороховський.

Як працює що таке "Термінал у телефоні"?

Щоб скористатися новою функцією, потрібно встановити застосунок Термінал by mono, пройти реєстрацію або увійти за допомогою QR-коду, створити платіж, після чого покупець зможе оплатити покупку, приклавши картку або смартфон до iPhone продавця.

Важливо! Для повної легалізації операцій Monobank радить встановити ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій, який автоматично надсилає чеки до податкової.

Функція буде особливо корисною для малого бізнесу та самозайнятих осіб, яким більше не потрібно витрачатися на окремий термінал.