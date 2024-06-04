Monobank подарував будинок 98-річній бабусі, яка самостійно вийшла з окупації: перші фото

Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував фото нового будинку 98-річної бабусі, яка самостійно вийшла з тимчасово окупованої Донеччини. Історія жінки сколихнула Україну наприкінці квітня.

Нагадаємо, що Лідія Степанівна пройшла 10 кілометрів із селища Очеретине, аби дістатися до підконтрольної території України. Її житло на Донеччині зруйнували росіяни.

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Перша реакція Monobank

У Monobank почувши цю історію, вирішили придбати сміливій жінці новий будинок. Зокрема, Олег Гороховський тоді також заявив, що жінка уже у власному домі обовʼязково доживе до того, моменту, коли військ агресора не буде в Україні.

Лідія Степанівна з селища Очеретине отримала новий будинок

У вівторок, 4 червня, Лідія Степанівна нарешті зайшла на територію свого нового будинку. Перші фото опублікував Олег Гороховський, прокоментувавши це так:

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Лідія Степанівна з новим будинком. Дай Боже їй здоров'я!

Тиждень до того з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині також самостійно вибрався 88-річний Іван Якович. Чоловік йшов усю ніч, ховався від обстрілу, аби вийти на підконтрольну Україні територію, оскільки не хотів отримувати російський паспорт.