Monobank хотіли придбати за 1 мільярд доларів: Гороховський пояснив, що цьому завадило

Український Monobank міг вийти на фондовий ринок зі своїми акціями. Чому цього не сталося та про потенційну оцінку банку – читайте далі.

За словами одного із засновників Monobank Олега Гороховського, за продажем компанії консорціуму інвесторів за 1 мільярд доларів наступив би її вихід на фондовий ринок.

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Пропозиція для Monobank на 1 мільярд доларів

Український бізнесмен додав, що пропозицію щодо продажу банку відхилили через деяких відмову акціонерів. Про це повідомляли ще у серпні 2021 року.

У Нацбанку пояснили, як буде функціонувати український банківський сектор у разі тривалого відключення електроенергії. Для прикладу регулятор створив перелік з 760 чергових відділень у Києві та у275 населених пунктах у 22 регіонах країни, які будуть працювати.

Гороховський пояснив, що за умовами корпоративної угоди неможливо ухвалити рішення про продаж без підтримки всіх учасників процесу. Щодо пропозиції від консорціуму інвесторів, то там були дуже знакові фігури:

Goldman Sachs,

Mubadala,

Dragon Capital,

LetterOne.

З таким сильним партнером, як тоді здавалося, він відразу став би коштувати 3 мільярди доларів, тому що ми одразу почали б готуватися до IPO,

– уточнив Гороховський.

Бізнесмен заявив, що це була дуже серйозна пропозиція. За його словами, 1 мільярд доларів за будь-який український бізнес – це дуже хороша ціна.