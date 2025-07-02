Італія може втратити десятки мільярдів євро та тисячі робочих місць: в чому причина

Мита, які загрожує ввести президент США Дональд Трамп, можуть завдати серйозного удару по економці Італії. Насамперед це стосується експортерів.

Скільки втратить Італія

Італія ризикує втратити 20 мільярдів євро експортної виручки та 118 тисяч робочих місць наступного року. Це відбудеться у разі запровадження США 10-відсоткових мит на всю продукцію з Європи, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Італія експортує не тільки предмети розкоші, попит на які не надто чутливий до змін цін, але в основному – обладнання, транспортні засоби та вироби зі шкіри,

– наголосив президент Загальної конфедерації італійської промисловості, яка захищає інтереси підприємців, Емануеле Орсіні.

Як мита вплинуть на економіку Італії

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні раніше намагалася применшити потенційний вплив мит Трампа на економіку, заявивши, що він не буде особливо руйнівним. Орсіні з нею не згоден.

Товар, який рік тому італійська компанія продавала в США за 100, тепер коштує нашому американському клієнту 123. Ми серйозно побоюємося серйозних втрат,

– зазначив він.

За словами Орсіні, з урахуванням падіння курсу долара щодо євро після перемоги Трампа на президентських виборах у США, що становило 13,55%, реальний ефект буде еквівалентний миту у 23,5%.

Важливо! Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, розглядає базове 10-відсоткове мито США як неминуче, проте у рамках можливої ​​угоди наполягає на його пом'якшенні для основних галузей. Термін, відведений країнам на укладання торгових угод із Вашингтоном, спливає 9 липня.