Мільярдні збитки Didi: чому китайський техгігант втрачає гроші та позиції на ринку

Китайська компанія Didi не просто йде з американської біржі та планує перевести свої активи у Гонконг, але й повідомила про мільярдні збитки.

На початку грудня стало відомо, що керівництво компанії Didi отримало "прохання" від китайських регуляторів сформулювати план вилучення цінних паперів з котирувального списку фондової біржі у Нью-Йорку. Цікаво, що техгігант провів первинне розміщення активів на біржі у США всього лише 6 місяців тому.

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Мільярдні збитки Didi

Компанія Didi Global Inc. повідомила про збитки у розмірі 4,7 мільярда доларів після зменшення доходів у третьому кварталі 2021 року. Це свідчить про зростання вартості дій китайської влади, через які потужна компанія вимушена провести лістинг своїх активів на біржі у Гонконзі.

Didi – це одна з найпомітніших цілей масштабної кампанії Пекіна з приборкання технологічного сектору країни, повідомила про продажі на суму 6,6 мільярда доларів. Це більше ніж на 13% менше, ніж у другому кварталі 2021 року, і на 1,6%, ніж роком раніше. Про це стало відомо тоді, коли китайська компанія готується вилучити свої активи з американської біржі.

Компанія Didi спровокувала гнів китайських регуляторів, коли провела IPO без розв'язання проблем з кібербезпекою, на яких наполягав Пекін. Didi – це найбільший китайський сервіс для пасажирів та водіїв, який зберігає багато даних про користувачів та маршрути.

Didi повідомила про мільярдні збитки / Фото Getty Images

За словами людей, знайомих із ситуацією, Didi планує співпрацювати з Goldman Sachs Group Inc., CMB International та CCB International над зміною. У рамках цієї домовленості американські інвестори зможуть обміняти свої акції Didi на нові цінні папери у Гонконзі. Довгострокові перспективи зростання Didi Global Inc. затьмарені тиском зі сторони китайських регуляторів щодо використання даних споживачів. Річ у тому, що ці обмеження можуть мати наступні наслідки для компанії:

заважати її здатності ефективно розвивати свій основний бізнес та впроваджувати нові продукти. Майже повна монополія на внутрішньому ринку автотранспорту в Китаї вартістю 50 мільярдів доларів, який, як очікується, збільшиться більш ніж вдвічі до 2025 року, є міцною основою для зростання, доки Didi може орієнтуватися в нових реаліях.

доларів, який, як очікується, збільшиться більш ніж вдвічі до 2025 року, є міцною основою для зростання, доки Didi може орієнтуватися в нових реаліях. І все ж його міжнародний бізнес китайського техгіганта та інші його ініціативи можуть продовжувати стрімко витрачати гроші.

Дії китайських регуляторів призвели до зростання вартості бізнесу для Didi, а також дозволили таким конкурентам, як Meituan, зазіхнути на її частку ринку.