Миллиардный ущерб Didi: почему китайский техгигант теряет деньги и позиции на рынке

Китайская компания Didi не просто уходит с американской биржи и планирует перевести свои активы в Гонконг, но и сообщила о миллиардных убытках.

В начале декабря стало известно, что руководство компании Didi получило "просьбу" от китайских регуляторов сформулировать план изъятия ценных бумаг из котировочного списка фондовой биржи в Нью-Йорке. Интересно, что техгигант провел первоначальное размещение активов на бирже в США всего 6 месяцев назад.

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Миллиардный ущерб Didi

Компания Didi Global Inc. сообщила об убытках в размере 4,7 миллиарда долларов после уменьшения доходов в третьем квартале 2021 года. Это свидетельствует о росте стоимости действий китайских властей, из-за которых мощная компания вынуждена провести листинг своих активов на бирже в Гонконге.

Didi – это одна из самых заметных целей масштабной кампании Пекина по обузданию технологического сектора страны, сообщила о продажах на сумму 6,6 миллиарда долларов. Это больше чем на 13% меньше, чем во втором квартале 2021 года, и на 1,6%, чем годом ранее. Об этом стало известно, когда китайская компания готовится изъять свои активы с американской биржи.

Компания Didi спровоцировала гнев китайских регуляторов, когда провела IPO без решения проблем с кибербезопасностью, на которых настаивал Пекин. Didi – это крупнейший китайский сервис для пассажиров и водителей, хранящий много данных о пользователях и маршрутах.

Didi сообщила о миллиардных убытках / Фото Getty Images

По словам людей, знакомых с ситуацией, Didi планирует сотрудничать с Goldman Sachs Group Inc., CMB International и CCB International над изменением. В рамках этой договоренности, американские инвесторы смогут обменять свои акции Didi на новые ценные бумаги в Гонконге. Долгосрочные перспективы роста Didi Global Inc. омрачены давлением со стороны китайских регуляторов по использованию данных потребителей. Дело в том, что эти ограничения могут иметь следующие последствия для компании:

мешать способности эффективно развивать свой основной бизнес и внедрять новые продукты. Почти полная монополия на внутреннем рынке автотранспорта в Китае стоимостью 50 миллиардов долларов, который, как ожидается, увеличится более чем вдвое к 2025 году, является основой для роста, пока Didi может ориентироваться в новых реалиях.

долларов, который, как ожидается, увеличится более чем вдвое к 2025 году, является основой для роста, пока Didi может ориентироваться в новых реалиях. И все же его международный бизнес китайского техгиганта и другие его инициативы могут продолжать быстро тратить деньги.

Действия китайских регуляторов привели к росту стоимости бизнеса для Didi, а также позволили таким конкурентам как Meituan посягнуть на ее долю рынка.