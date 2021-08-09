Найшвидше зростання цін за 10 років: мільярдер Воррен Баффет розповів, як захистити свої гроші

Одним із головних викликів світової економіки у 2021 році стала інфляція. Попри те, що багато експертів переконують, що немає причин для паніки, звичайні покупці все частіше замислюються над тим, як це вплине на їхні гаманці.

Зокрема, у США зафіксували найшвидші темпи зростання споживчих цін більше ніж за 10 років. Така стрімка інфляція може завдати ще одного удару економіці.

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Воррен Баффет розповів, як захистити гроші від інфляції

Інвестор Воррен Баффет, капітал якого Forbes оцінює у 103,7 мільярда доларів, розповів, що необхідно робити у такій ситуації, щоб захистити свої гроші. На його думку, людям варто звернути увагу на два моменти. Перший з них – це вдосконалення своїх вмінь та робота на межі своїх можливостей. Цю заяву легендарний інвестор зробив на щорічній нараді своєї компанії Berkshire Hathaway ще у 2009 році. Бізнесмен наголосив, що найкраще, що може зробити кожен – інвестувати в себе.

Якщо ви найкращий вчитель, якщо ви найкращий хірург, якщо ви найкращий юрист, ви отримаєте свою частку національного економічного пирога незалежно від вартості будь-якої валюти,

– розповів мільярдер.

Ще одним вдалим способом захисту свого капіталу від інфляції, на думку Баффета, є володіння частиною "хорошого бізнесу". Мільярдер наголосив, що бізнес-продукт буде мати попит незалежно від того, що відбувається з доларом. Як приклад, він розповів про одну зі своїх інвестицій.

Якщо ви будете володіти компанією Coca-Cola, то і через 20 років, і через 50 років ви отримаєте певну частину людської праці за свій продукт. І буде зовсім неважливо, що сталося з цінами,

– пояснив Баффет.

Мільярдер також додав, що замість того, щоб обирати одну компанію для інвестування, краще вкласти гроші у недорогі індексні фонди. По-перше – це зменшує ризик, по-друге – автоматично диверсифікує інвестиційний портфель. Наприклад, до одного з найвідоміших фондових індексів світу – S&P 500 – виходять такі корпорації, як Apple, Coca-Cola та Google.