Ілон Маск відмовився від придбання Twitter: чому та як це вплинуло на акції компанії

Американський мільярдер Ілон Маск неочікувано вирішив відмовитися від придбання соціальної мережі Twitter. Як це вплинуло на акції компанії на ринку та чому багатій ухвалив таке рішення – читайте далі.

Бізнесмен Ілон Маск планував придбати одну із найвідоміших соціальних мереж у світі за 44 мільярди доларів. Ця історія тривала протягом кількох місяців.

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Ілон Маск більше не купує Twitter

У понеділок, 11 липня, акції соціальної мережі почали день із падіння на рівні 5,6% на фоні заяви Маска про відмову від угоди. Соціальна мережа загалом з 13 квітня 2022 року втратила 25% – саме у той день мільярдер погодився на угоду.

Бізнесмен відмовився від свого наміру придбати компанію, яку заснував Джек Дорсі, у заяві, яку його юристи подали до Комісії із цінних паперів та бірж. Це сталося у п'ятницю, 8 липня 2022 року.

Twitter не виконав свої зобов'язання за угодою. Протягом майже двох місяців Маск шукав дані та інформацію, які необхідні для незалежної оцінки поширеності фейкових або спам-акаунтів на платформі Twitter,

– пояснили юристи мільярдера.

Цікаво, що це не вперше Ілон Маск ставить питання щодо кількості фейкових акаунтів у соціальній мережі. У травні він заявив, що угода щодо придбання компанії не буде просуватися вперед, поки він не отримає докази того, що цей показник становить менше ніж 5%.

На момент створення цього матеріалу акції компанії Twitter коливаються на рівні 34,34 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Тоді як ринкова капіталізація становить 26,24 мільярда доларів. Водночас авторитетні видання оцінюють статки Ілона Маска таким чином:

Forbes – 230,1 мільярда доларів;

доларів; Bloomberg – 227 мільярдів доларів.

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