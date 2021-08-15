Нова перемога Воррена Баффета: які активи принесли легенді бізнесу 24 мільярди за 90 днів

Компанія Berkshire Hathaway, яка належить американському мільярдеру та легендарному інвестору Воррену Баффету, оприлюднила дані щодо активів, на яких вона зосередилася у другому кварталі 2021 року.

Відомо, що інвестиційний гігант продовжував продавати акції у період з квітня по червень 2021 року. Варто наголосити, що компанія продає цінні папери третій квартал підряд.

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Головні активи Баффета у другому кварталі 2021 року

Загалом у другому кварталі 2021 року Berkshire Hathaway продала активи на 1,1 мільярда доларів. Для порівняння за перші три місяці поточного року обсяг продажів склав 3,9 мільярда доларів. До кінця зазначеного періоду вартість інвестиційного портфеля компанії зросла на 8,7% до 293,8 мільярда доларів проти 270,4 мільярда доларів у першому кварталі.

Крім того, у другому кварталі 2021 року компанія Баффета придбала свої ж активи надоларів. На початку року Berkshire придбала свої цінні папери вартістюдоларів. Проте, рекорд був встановлений у 2020 році, коли компанія заплатиладоларів за активи.

Berkshire Hathaway, як завжди, робить ставку на кілька потужних компаній. У другому кварталі 2021 року 69% її інвестиційного портфеля займали активи техгіганта Apple (124,3 мільярда доларів), а далі йдуть: