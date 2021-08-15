Новая победа Уоррена Баффета: какие активы принесли легенде бизнеса 24 миллиарда за 90 дней

Компания Berkshire Hathaway, которая принадлежит американскому миллиардеру и легендарному инвестору Уоррену Баффету, обнародовала данные по активам, на которых она сосредоточилась во втором квартале 2021 года.

Известно, что инвестиционный гигант продолжал продавать акции в период с апреля по июнь 2021 года. Стоит отметить, что компания продает ценные бумаги третий квартал подряд.

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Главные активы Баффета во втором квартале 2021 года

Всего во втором квартале 2021 года Berkshire Hathaway продала активы на 1,1 миллиарда долларов. Для сравнения за первые три месяца текущего года объем продаж составил 3,9 миллиарда долларов. К концу указанного периода стоимость инвестиционного портфеля компании выросла на 8,7% до 293,8 миллиарда долларов против 270,4 миллиарда долларов в первом квартале.

Кроме того, во втором квартале 2021 компания Баффета приобрела свои же активы надолларов. В начале года Berkshire приобрела свои ценные бумаги стоимостьюдолларов. Однако, рекорд был установлен в 2020 году, когда компания заплатиладолларов за активы.

Berkshire Hathaway, как всегда, делает ставку на несколько мощных компаний. Во втором квартале 2021 года 69% ее инвестиционного портфеля занимали активы техгиганта Apple (124,3 миллиарда долларов), а далее следуют: