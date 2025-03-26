Метал, який є кров'ю економіки, злетів в ціні до нового рекорду

Мідь продовжує стрімко дорожчати на ринку. Метал досягнув нового історичного максимуму на тлі новин з США та планів Трампа.

Ціна на мідь встановили новий рекорд

Ціна на мідь досягнула нового історичного максимуму на ринку. Йдеться про ф'ючерси на метал на нью-йоркській біржі Comex, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Крім того, ціну на мідь штовхають вгору новини про зупинку постачання з Чилі через проблеми на металургійному заводу в Альтонорте. Загалом мідь подорожчала до 5,22 долара за фунт (453,59 грама), що є новим рекордом. Попередній максимум зафіксували 20 травня, коли ціна міді була на рівні 5,199 долара за фунт.

Нагадаємо, що 20 березня ціна на мідь зросла до понад 10 тисяч доларів за тонну. Вартість металу досягнула пікового рівня за 5 місяців через посилення попиту на метал у світі та побоювання щодо тарифів з боку США. Станом на 26 березня тонна міді коштує понад 9888 доларів, інформує Markets Insider.

До того ж в останні місяці зростає розрив в ціні на мідь між біржами в Лондоні та Нью-Йорку. Цей індикатор досягнув безпрецедентного рівня. Одна з ключових причин – це те, що Трамп наказав Мінфіну США провести розслідування Міністерству торгівлі США провести розслідування щодо імпорту міді та впровадження ймовірних тарифів. Мовляв, це необхідно з міркувань національної безпеки.