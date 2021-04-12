Microsoft планує придбати компанію, яка стоїть за створенням Siri: в яку суму оцінюють угоду

Технологічний гігант Microsoft розглядає можливість придбання компанії Nuance Communications, яка спеціалізується на створенні штучного інтелекту та розпізнаванні голосу. Про деталі угоди – читайте далі.

Про підписання угоди можуть повідомити вже найближчим часом, оскільки обидві компанії налаштовані дуже серйозно. Тож, крах цих переговорів вкрай малоймовірний. Угоду оцінюють в 16 мільярдів доларів.

Зверніть увагу Історичний рекорд: чому ринок нерухомості в країнах Скандинавії може "вибухнути"

Важливі деталі

Nuance – це один з перших розробників штучного інтелекту для розпізнавання голосу. Розробки саме цієї компанії лягли в основу створення цифрового помічника Apple Siri. Корпорація Nuance найбільше заробляє з продажу хмарних технологій для медзакладів та лікарів.

Проте, останні два роки Nuance Communications доходи компанії стрімко падають. Зокрема, минулого року "чистий" прибуток корпорації склав 29 мільйонів доларів, а її дохід знизився більше, ніж на чверть з 2018 року. Саме три року тому Nuance була на піку. Тоді компанія заробила понад 2 мільярди доларів.

Інтерес Microsoft

Microsoft є лідером на ринку штучного інтелекту, а придбання Nuance дозволить техгіганту розширити список клієнтів у таких галузях як:

охорона здоров'я,

фінансові послуги,

т елекомунікації тощо.

До теми Мрія інвесторів: акції компанії з ОАЕ зросли на 70% за три тижні

Ця угода може стати другою за величиною угодою для Microsoft після придбання соціальної мережі LinkedIn за 26 мільярдів доларів. Загалом, техгігант докладає багато зусиль для розширення та росту бізнесу.