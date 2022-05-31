Ми на Заході станемо трохи біднішими, – лідер Нідерландів Рютте пояснив причини

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що Марк Рютте заявив, що країнам Заходу потрібно починати звикати до нової реальності. Він мав на увазі зміни, які провокують інфляція та високі ціни на енергоносії.

Очільник нідерландського уряду заявив, що неможливо допомогти усім в умовах інфляції, яка набирає оберти. За останніми даними, у квітні цей показник в країнах досягнув 9,6%. У березні інфляція зупинилася на рівні 9,7%.

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Глава уряду Нідерландів про інфляцію та допомогу

У березні уряд Нідерландів анонсував програму з підтримки, яка покликана допомогти із тягарем зростання цін. Наприклад, йдеться про збільшення одноразової виплати для енергетики до 852 доларів (800 євро) для людей, рівень доходів яких близький до рівня соціальних виплат у країні. Крім того, він заявив, що людям на Заході варто змиритися з тим, що вони стануть трохи біднішими через інфляцію та високі ціни на енергію.

Рютте додав, що зростання цін спричинить "соціальний тиск", який, на його думку, цілком ймовірно стане помітним на виборах по всій Європі. Політик також заявив, що люди загалом усвідомлюють, що існує певна межа, того що здатний зробити уряд, якщо процес чесний та спрямований для підтримки тих, хто цього справді потребує найбільше.

З іншої сторони Рютте прокоментував підхід Європейського центрального банку щодо боротьби з інфляцією в єврозоні. За його словами що енергетична криза та війна в Україні неминуче також впливають на макроекономічні показники, за що він не може звинувачувати банківський сектор.

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