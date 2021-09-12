"Ми повинні бути готові": прогноз гендиректора Nestle щодо інфляції у найближчі роки

Майбутнє глобальної економіки хвилює усіх, оскільки й держави, й великі компанії, й споживачі стикаються з новими викликами. Один із ключових – інфляція. Генеральний директор швейцарської компанії Nestle Марк Шнайдер поділився своїми думками щодо розвитку економічної ситуації.

Німецько-американський бізнесмен Марк Шнайдер переконаний, що у майбутньому розвиток компанії буде залежати від рівня успіху логістики ланцюжків постачання, на відміну від минулого року, коли увага світу була зосереджена на пандемії коронавірусу та запасах на полицях.

До теми Стрімке зростання інфляції: 4 найкращих способи захисту заощаджень від знецінення

Прогноз гендиректора Nestle щодо інфляції

Марк Шнайдер наголосив, що глобальна індустрія перевезень знаходиться у досить складній ситуації. Зокрема, він розповів про зростання цін на енергоносії, упакування, що, відповідно, призвело до збільшення вартості послуг. Крім того, бізнесмен згадав про ще один важливий фактор – інфляцію.

Що відомо про Nestle? Компанія була створена у 1866 році швейцарським фармацевтом Генрі Нестле, який прагнув створити суміш для немовлят, які не могли отримати материнське молоко. Сьогодні це найбільший виробник продуктів та напоїв у світі з багатьма всесвітньо відомими брендами. За даними Компанія була створена у 1866 році швейцарським фармацевтом Генрі Нестле, який прагнув створити суміш для немовлят, які не могли отримати материнське молоко. Сьогодні це найбільший виробник продуктів та напоїв у світі з багатьма всесвітньо відомими брендами. За даними Yahoo!Finance , ринкова капіталізація Nestle становить 344,5 мільярда доларів. Акції компанії торгуються на рівні майже 125 доларів за кожну.

За його словами, у 2021 році спостерігається сильний інфляційний тиск. Шнайдер також зауважив, що ця тенденція може зберегтися й у наступному році через потрясіння у секторі пропозиції. Гендиректор Nestle зауважив, що зараз необхідно зрозуміти чи це одно- або дворічний сплеск, чи початок нового інфляційного циклу, який, своєю чергою, може продовжуватися у наступні роки. Бізнесмен наголосив, що "у будь-якому випадку ми повинні бути готові".