"Мы должны быть готовы": прогноз гендиректора Nestle относительно инфляции в ближайшие годы

Будущее глобальной экономики волнует всех, поскольку и государства, и крупные компании, и потребители сталкиваются с новыми вызовами. Один из ключевых – инфляция. Генеральный директор швейцарской компании Nestle Марк Шнайдер поделился своими мыслями по поводу развития экономической ситуации.

Немецко-американский бизнесмен Марк Шнайдер убежден, что в будущем развитие компании будет зависеть от уровня успеха логистики цепочек поставок, в отличие от прошлого года, когда внимание мира было сосредоточено на пандемии коронавируса и запасах на полках.

К теме Стремительный рост инфляции: 4 лучших способа защиты сбережений от обесценивания

Прогноз гендиректора Nestle относительно инфляции

Марк Шнайдер отметил, что глобальная индустрия перевозок находится в достаточно сложной ситуации. В частности, он рассказал о росте цен на энергоносители, упаковки, что, соответственно, привело к увеличению стоимости услуг. Кроме того, бизнесмен вспомнил о еще одно важном факторе – инфляции.

Что известно о Nestle? Компания была создана в 1866 году швейцарским фармацевтом Генри Нестле. Он стремился создать смесь для младенцев, которые не могли получить материнское молоко. Сегодня это крупнейший производитель продуктов и напитков в мире со многими всемирно известными брендами. По данным Компания была создана в 1866 году швейцарским фармацевтом Генри Нестле. Он стремился создать смесь для младенцев, которые не могли получить материнское молоко. Сегодня это крупнейший производитель продуктов и напитков в мире со многими всемирно известными брендами. По данным Yahoo! Finance , рыночная капитализация Nestle составляет 344,5 миллиарда долларов. Акции компании торгуются на уровне почти 125 долларов за каждую.

По его словам, в 2021 году наблюдается сильное инфляционное давление. Шнайдер также отметил, что эта тенденция может сохраниться и в следующем году из-за потрясений в секторе предложения. Гендиректор Nestle отметил, что сейчас необходимо понять это одно- или двухгодичный всплеск, или начало нового инфляционного цикла, который, в свою очередь, может продолжаться в последующие годы. Бизнесмен отметил, что "в любом случае, мы должны быть готовы".