Ми не бачили такого боргу з часів наполеонівських воєн, – глава Всесвітнього економічного форуму

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде поділився прогнозом для світової економіки. Зокрема, він виділив питання щодо світового боргу.

Берге Бренде заявив, що на світ чекає десятиліття із низькими темпами зростання, якщо не застосують коректні економічні заходи. Він також виділив потенційні ризики.

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Головні виклики для світової економіки

За його словами, рівень глобального економічного зростання цього року оцінюють у приблизно 3,2%. Бренде додав, що це не поганий результат, але не те до чого звик світ. В останні десятиліття цей показник становив 4%.

Крім того, він підмітив, що для деяких великих економік існує ризик сповільнення до рівнів, які фіксували у 1970-их роках. Берге Бренде зауважив, що країни мають співпрацювати, а торгові війни – це не вихід. На його думку, це допоможе уникнути періоду сповільнення економіки.

Ще один ризик для світу – глобальний борг. Бренде наголосив, що потрібно розв'язати цю проблему, адже цей показник наближається до 100% світового ВВП. Він заявив, що такого боргу не бачили з часів наполеонівських воєн. За його словами, урядам потрібно необхідно зрозуміти, як зменшити обсяг боргу і вжити правильних фіскальних заходів, не спровокувавши рецесію.