Мы не видели такого долга со времен наполеоновских войн, –глава Всемирного экономического форума

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде поделился прогнозом для мировой экономики. В частности, он выделил вопрос относительно мирового долга.

Берге Бренде заявил, что мир ждет десятилетие с низкими темпами роста, если не применят корректные экономические меры. Он также выделил потенциальные риски.

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Главные вызовы для мировой экономики

По его словам, уровень глобального экономического роста в этом году оценивают в примерно 3,2%. Бренде добавил, что это не плохой результат, но не то к чему привык мир. В последние десятилетия этот показатель составлял 4%.

Кроме того, он подметил, что для некоторых крупных экономик существует риск замедления до уровней, которые фиксировали в 1970-х годах. Берге Бренде заметил, что страны должны сотрудничать, а торговые войны – это не выход. По его мнению, это поможет избежать периода замедления экономики.

Еще один риск для мира – глобальный долг. Бренде отметил, что нужно решить эту проблему, ведь этот показатель приближается к 100% мирового ВВП. Он заявил, что такого долга не видели со времен наполеоновских войн. По его словам, правительствам нужно необходимо понять, как уменьшить объем долга и принять правильные фискальные меры, не спровоцировав рецессию.