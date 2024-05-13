Берге Бренде заявив, що на світ чекає десятиліття із низькими темпами зростання, якщо не застосують коректні економічні заходи. Він також виділив потенційні ризики.

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Головні виклики для світової економіки

За його словами, рівень глобального економічного зростання цього року оцінюють у приблизно 3,2%. Бренде додав, що це не поганий результат, але не те до чого звик світ. В останні десятиліття цей показник становив 4%.

Крім того, він підмітив, що для деяких великих економік існує ризик сповільнення до рівнів, які фіксували у 1970-их роках. Берге Бренде зауважив, що країни мають співпрацювати, а торгові війни – це не вихід. На його думку, це допоможе уникнути періоду сповільнення економіки.

Ще один ризик для світу – глобальний борг. Бренде наголосив, що потрібно розв'язати цю проблему, адже цей показник наближається до 100% світового ВВП. Він заявив, що такого боргу не бачили з часів наполеонівських воєн. За його словами, урядам потрібно необхідно зрозуміти, як зменшити обсяг боргу і вжити правильних фіскальних заходів, не спровокувавши рецесію.