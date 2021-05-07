Водіям виплачуватимуть страховку в біткойнах: як це працюватиме в США

Страхова компанія Metromilе, яка є одним з найбільших гравців на ринку в США, невдовзі почне приймати оплату за страховку та робити страхові виплати у біткойнах.

Платформа цифрового страхування стане першою компанією у світі, яка почне проводити транзакції у криптовалюті.

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Популярність криптовалют зростає

У другому кварталі 2021 року Metromile має намір витратити на придбання біткойна 10 мільйонів доларів. Тож, клієнти компанії отримають додатковий вибір оплати для страхових внесків та послуг. Страховий гігант вважає, що це підвищить фінансову стійкість власників фінансових полісів та підтримає принцип справедливого страхування, оскільки криптовалюта стає все популярнішою та складає значну частину активів споживачів.

Metromile дає водіям можливість обирати, як вони хочуть оплачувати страховку. Ми почали з того, що дали водіям шанс зекономити 47% в рік, сплачуючи за милі, а тепер ми хочемо запропонувати людям гнучкість в оплаті,

– заявив генеральний директор компанії Ден Престон.