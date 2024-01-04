Метал, який називають новою нафтою, може злетіти в ціні на 75%

Світ все більше уваги приділяє питанням енергетики. Саме тому перехід на відновлюванні джерела енергії лише набирає оберти, що призводить до зростання попиту на певні метали.

Цей метал може подорожчати на 75% у найближчі роки. Річ у тому, що на ринку очікують розрив між попитом та пропозицією на мідь.

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Мідь може зрости в ціні на 75%

Зростання попиту на мідь провокує перехід на джерела зеленої енергетики. Водночас прогнозують перебої з постачанням металу. Саме тому прогнозують суттєве подорожчання міді.

Ще одна причина для зростання ціни металу – потенційне знецінення долара США. Ринки все частіше очікують, що Федеральний резерв почне знижувати ставку у 2024 році. Завдяки послабленню долара мідь буде більш привабливою для іноземних покупців.

Що таке зелена енергетика Під цим терміном розуміють відновлювальні джерела енергії, невичерпні у природі. Сюди відносять періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі та обмежені лише стабільністю Землі: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо.

Нагадаємо, що на конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка також відома як COP28, понад 60 країн підтримали план про збільшення втричі глобальних потужностей відновлюваних джерел енергії до 2030 року.

Відтак експерти вважають, що мідь може подорожчати до 15 тисяч доларів за тонну у 2025 році. Додають, що попередній ціновий рекорд зафіксували у березні 2023 року, коли тонна металу коштувала 10 730 доларів.