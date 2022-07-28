Гігант соціальних мереж зафіксував перший в історії спад доходів: що сталося й чого чекати далі

Компанія Марка Цукерберга Meta (у минулому Facebook) оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2022 року. Що про це відомо – читайте далі.

Компанія Meta повідомила про гірші ніж очікували квартальні прибутки (квітень – червень), зафіксувавши вперше з 2012 року зниження доходів. Саме 10 років тому корпорація стала публічною.

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Невдалий квартал Meta

За останні три місяці компанія отримала у формі виторгу 28,82 мільярда доларів. Натомість прогнозували суму у розмірі 28,94 мільярда доларів. Загалом цей показник впав за три місяці майже на 1%. Інші цифри:

Операційний прибуток соцмережі досягнув позначки у 8,36 мільярда доларів;

доларів; Це на 32% менше ніж за рік до цього;

менше ніж за рік до цього; Тоді як "чистими" Meta заробила 6,69 мільярда доларів, що на 36% менше.

Реакція ринку та новий прогноз

На це відреагував й ринок. Акції Meta впали в ціні 3,8%. Загалом з початку року втратили майже половину своєї вартості. Від так це підкреслює стурбованість інвесторів щодо, так би мовити, здоров'я основного бізнесу компанії – рекламний бізнес онлайн.

Корпорація Meta також оприлюднила невтішний прогноз на третій квартал, вказуючи про й подальший спад попиту на рекламу, який зафіксували у другому кварталі. Вони додали, що на це впливає ширша макроекономічна невизначеність. Прогноз на наступні 3 місяці:

вони очікують на дохід компанії у діапазоні від 26 до 28,5 мільярда доларів;

у середньому аналітики прогнозують дохід розмірі у 30,5 мільярда доларів;

це свідчить про те, що очікують спад від 2% до 11% у порівнянні з попереднім роком.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг у рамках дзвінка з аналітиками, що Meta у майбутньому зменшить кількість працівників у 2023 році. Це рішення він обґрунтував, затягуванням поясу через економічний спад. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Meta торгуються на ринку на рівні 159,50 долара за штуку, згідно з Yahoo!Finace. Ринкова капіталізація корпорація складає 431,4 мільярда доларів.

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