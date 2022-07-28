Гигант социальных сетей зафиксировал первый в истории спад доходов: что произошло и чего ждать дальше

Компания Марка Цукерберг Meta (в прошлом Facebook) обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2022 года. Что об этом известно – читайте дальше.

Компания Meta сообщила о худших, чем ожидала квартальная прибыль (апрель – июнь), зафиксировав впервые с 2012 года снижение доходов. Именно десять лет назад корпорация стала публичной.

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Неудачный квартал Meta

За последние три месяца компания получила в форме выручки 28,82 миллиарда долларов. В то же время прогнозировали сумму в размере 28,94 миллиарда. долларов. В целом этот показатель упал за три месяца почти на 1%. Другие цифры:

Операционная прибыль соцсети достигла отметки в 8,36 миллиарда долларов;

долларов; Это на 32% менее чем за год до этого;

менее чем за год до этого; В то время как "чистыми" Meta заработала 6,69 миллиарда долларов, что на 36% меньше.

Реакция рынка и новый прогноз

На это отреагировал и рынок. Акции Meta упали в цене 3,8%. В общей сложности с начала года потеряли почти половину своей стоимости. От так это подчеркивает обеспокоенность инвесторов относительно, так сказать, здоровья основного бизнеса компании – рекламный бизнес онлайн.

Корпорация Meta также обнародовала нелестный прогноз на третий квартал, указывая на дальнейший спад спроса на рекламу, который зафиксировали во втором квартале. Они добавили, что на это влияет более широкая макроэкономическая неопределенность. Прогноз на следующие 3 месяца:

они ожидают дохода компании в диапазоне от 26 до 28,5 миллиарда долларов;

в среднем аналитики прогнозируют доход в размере в 30,5 миллиарда долларов;

это свидетельствует о том, что ожидают спад от 2% до 11% по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг в рамках звонка с аналитиками, что Meta в будущем уменьшит количество работников в 2023 году. Это решение он обосновал, затягиванием пояса из-за экономического спада. На момент создания этого материала, ценные бумаги Meta торгуются на рынке на уровне 159,50 доллара за штуку, согласно Yahoo!Finace. Рыночная капитализация корпорация 431,4 миллиарда долларов.

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