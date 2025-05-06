Усе заради важливої мети: на Met Gala-2025 зібрали рекорду суму

Met Gala – це благодійний бал, який кожного року привертає увагу всього світу. Одна із головних цілей заходу – це збір коштів для підтримки одного із найвідоміших музеїв у світі.

Скільки зібрали на Met Gala–2025

5 травня у Нью-Йорку пройшов "Бал Інституту костюма музею Метрополітен", який більше відомий, як Met Gala. Захід організовують кожного року задля збору коштів для підтримки існування та роботи Інституту костюма музею Метрополітен, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У 2025 році на гала-вечері зібрали рекордну суму – 31 мільйон доларів. Це найбільший показник за всю історію балу: 77 років. Ця сума складається з таких надходжень:

Для того, щоб потрапити на благодійний бал потрібно придбати індивідуальний квиток, який коштує 75 тисяч доларів . За останні кілька років квитки зросли в ціні втричі.

. За останні кілька років квитки зросли в ціні втричі. Крім того, вартість столиків на 10 людей стартує від 350 тисяч доларів.

Корпоративні спонсори та деякі зірки роблять великі пожертви на роботу музею. Також досить поширена практика, що компанії купують квитки для знаменитих людей. Так бізнеси намагаються просувати свої бренди.

Що відомо про Музей мистецтва Метрополітен

Це відомий художній музей США, який заснували в Нью-Йорку в 1870 році. Головна його будівля розташована в Центральному парку на Манхеттені, філія – у парку Форт-Трайон. Метрополітен – це один із найбільш відвідуваних музеїв у світі.

У 2024 році на заході зібрали приблизно 26 мільйонів доларів. Це на 4 мільйони більше, ніж роком до цього. Крім того, торік на Met Gala вдалося зібрати майже вдвічі більшу суму, ніж 10 років тому, за даними The New York Times.